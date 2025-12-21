MILANO – Lady Gaga ha incontrato Zane Lowe per riflettere su un anno straordinario. I due parlano di come Mayhem abbia riacceso il suo rapporto con i fan, del tour mondiale ancora in corso e di come Harlequin abbia preparato il terreno per tutto questo. Discutono inoltre dei piani per il 2026 e delle recenti voci su una possibile collaborazione con The Weeknd. Lady Gaga racconta ad Apple Music di come ha rivisitato Born This Way attraverso le performance dal vivo. Lady Gaga: È curioso come le canzoni cambino davvero significato per te con il passare del tempo. Che tu sia un autore o semplicemente un ascoltatore, credo che una canzone possa assumere un senso diverso ogni volta che la riascolti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lady Gaga racconta ad Apple Music le novità musicali, Mayhem, Harlequin, il tour e molto altro

Leggi anche: Lady Gaga racconta ad Apple Music le novità musicali, Harlequin, il tour e molto altro

Leggi anche: Tour di lady gaga tutte le date del mayhem ball 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LADY GAGA racconta ad Apple Music le novità musicali; In News; Annalisa: “Esibizionista” è il brano più trasmesso dalle radio italiane; Riccardo Cocciante al B.O.P. – Beats of Pompeii 2026.

Lady Gaga si racconta ad Apple Music - Lady Gaga racconta ad Apple Music di come ha rivisitato Born This Way attraverso le performance dal vivo. radiowebitalia.it