Lady Gaga e The Weeknd | possibile collaborazione in vista?
In un’intervista ad Apple Music, Lady Gaga ha parlato dei suoi progetti futuri, rivelando di voler tornare presto in studio di registrazione per lavorare a nuova musica. Parlando con Zane Lowe, la popstar ha risposto a varie domande riguardanti una possibile collaborazione con The Weeknd, che ora si fa chiamare con il suo nome di battesimo, Abel Tesfaye. Il gesto social di The Weeknd che fa sperare in una collaborazione con Lady Gaga. Gaga ha dichiarato: «Amo Abel, e questo è tutto quello che dirò. Sono una grandissima fan di Abel». Parole vaghe, ma che hanno in parte riacceso le speranze dei fan dei due artisti, che da tempo vorrebbero vederli lavorare insieme per una canzone, un po’ com’è accaduto con Bruno Mars, con la quale la cantautrice ha inciso il fortunato singolo Die With a Smile, vincitore di svariati premi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Lady Gaga apparirà in Il Diavolo Veste Prada 2
Leggi anche: Lady Gaga, 10 curiosità sul Mayhem Ball
The Weeknd ha ripostato una vecchia foto di Lady Gaga: collab in arrivo?; v Lady Gaga e The Weeknd: nuova musica insieme?; Nuovo album e un duetto per Lady Gaga? Ero in studio anche ieri; American Awards, il tripudio di Bruno Mars.
Lady Gaga e The Weeknd: nuova musica insieme? - Lady Gaga ha parlato della nuova fase della sua carriera in un’intervista ad Apple Music, rivelando l’intenzione di tornare presto in studio per lavorare a nuova musica. rockol.it
The Weeknd ha ripostato una vecchia foto di Lady Gaga: collab in arrivo? - Ci potrebbe essere (il condizionale qui è d'obbligo) una pop emergency in corso: sono ore che online non si fa che parlare d'altro di una potenziale collaborazione imminente tra due delle più grandi s ... cosmopolitan.com
Is The Weeknd teasing a Lady Gaga collaboration? - The Weeknd has wiped his social media account and shared a throwback picture of Lady Gaga on his Instagram Story. contactmusic.com
Ultime notizie ?Lisa delle Blackpink sarà la protagonista della stagione 12 del Fortnite Festival
NEWSVincent Herbert rilascia una nuova intervista su chi ha scoperto Lady Gaga: "Ho guadagnato 3 miliardi di dollari con Gaga. Abbiamo venduto 170 milioni di album fino ad oggi. Che anno è, il 2025 È ancora in nomination per l'Album dell'Anno. Ci siam - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.