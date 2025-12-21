In un’intervista ad Apple Music, Lady Gaga ha parlato dei suoi progetti futuri, rivelando di voler tornare presto in studio di registrazione per lavorare a nuova musica. Parlando con Zane Lowe, la popstar ha risposto a varie domande riguardanti una possibile collaborazione con The Weeknd, che ora si fa chiamare con il suo nome di battesimo, Abel Tesfaye. Il gesto social di The Weeknd che fa sperare in una collaborazione con Lady Gaga. Gaga ha dichiarato: «Amo Abel, e questo è tutto quello che dirò. Sono una grandissima fan di Abel». Parole vaghe, ma che hanno in parte riacceso le speranze dei fan dei due artisti, che da tempo vorrebbero vederli lavorare insieme per una canzone, un po’ com’è accaduto con Bruno Mars, con la quale la cantautrice ha inciso il fortunato singolo Die With a Smile, vincitore di svariati premi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga e The Weeknd: possibile collaborazione in vista?

Leggi anche: Lady Gaga apparirà in Il Diavolo Veste Prada 2

Leggi anche: Lady Gaga, 10 curiosità sul Mayhem Ball

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

The Weeknd ha ripostato una vecchia foto di Lady Gaga: collab in arrivo?; v Lady Gaga e The Weeknd: nuova musica insieme?; Nuovo album e un duetto per Lady Gaga? Ero in studio anche ieri; American Awards, il tripudio di Bruno Mars.

Lady Gaga e The Weeknd: nuova musica insieme? - Lady Gaga ha parlato della nuova fase della sua carriera in un’intervista ad Apple Music, rivelando l’intenzione di tornare presto in studio per lavorare a nuova musica. rockol.it