Ladri nel supermercato il proprietario vede il furto in diretta con le telecamere
Un tentativo di furto si è verificato in un supermercato, con i ladri che sono stati ripresi in azione dalle telecamere di videosorveglianza. Il proprietario, che ha assistito agli eventi in diretta, ha prontamente allertato le forze dell'ordine. L'intervento delle autorità è in corso per gestire la situazione e approfondire l'accaduto.
Hanno tentato il colpo in un supermercato. I loro movimenti, però, sono stati monitorati dal proprietario dell'attività, che ha contattato le forze dell'ordine. Individuati, è scattato l'inseguimento al termine del quale un 41enne cileno è stato bloccato e arrestato.Furto al supermercatoI fatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
