Ladri nel supermercato il proprietario vede il furto in diretta con le telecamere

Un tentativo di furto si è verificato in un supermercato, con i ladri che sono stati ripresi in azione dalle telecamere di videosorveglianza. Il proprietario, che ha assistito agli eventi in diretta, ha prontamente allertato le forze dell'ordine. L'intervento delle autorità è in corso per gestire la situazione e approfondire l'accaduto.

