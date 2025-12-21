di Gabriele Masiero Non c’è posto, né spazio per le polemiche nel giardino della singagoga. L’accensione pubblica del sesto lume della Festa di Hanukkah accorcia le distanze e, sono parole del presidente della comunità ebraica pisana Andrea Gottfried, "prova a iniziare un cammino insieme". Dall’abbraccio sincero tra il presidente della sezione locale dell’Anpi, Bruno Possenti, e lo stesso Gottfried, dopo le polemiche pubbliche delle scorse settimane. "Al di là degli aspetti religiosi - ha detto il presidente della comunità ebraica - è importante eessere qui, da esseri umani. Sono felice che tutte le istituzioni abiamo raccolto il nostro invito, così come l’arcivescovo Saverio Cannistrà: ci testimonia che possiamo fare un cammino insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’abbraccio di pace: "Ora camminiamo insieme". La Festa di Hannukah

Leggi anche: Australia, sparatoria di massa a Sydney durante la festa ebraica di Hannukah. Almeno 3 morti

Leggi anche: Australia, sparatoria di massa a Sydney durante la festa ebraica di Hannukah: almeno 5 morti. Due arresti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Papa Leone XIV, le prime parole ai fedeli: "Un saluto di pace per tutti voi, camminiamo insieme" - "La pace sia con tutti voi, la pace entri nel nostro cuore e raggiunga tutti. tgcom24.mediaset.it

PACE PER ME, PACE PER IL MONDO La mia pace la dono al mondo I bambini delle Scuole Primarie Anna Frank e Da Vinci di Altavilla Vicentina ci insegnano che la pace nasce da dentro: da un gesto gentile, da un abbraccio, da una parola buona, da re - facebook.com facebook

Tempo di angeli Abbraccio ai cari #UnPeriodo di Pace. O almeno dovrebbe esserlo Giotto, Cappella degli Scrovegni x.com