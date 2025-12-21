Dopo lo stop autunnale, Giuseppe Brindisi torna questa sera, domenica 21 dicembre, con un nuovo ciclo di Zona Bianca, il talk show di attualità in onda in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni del 21 dicembre 2025. Al centro della puntata, un’intervista al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini, con cui si approfondiranno diversi temi legati alla stretta attualità, a partire dalla situazione in Ucraina. Mentre l’Europa ha dato il via libera a un prestito da 90 miliardi di euro per Kiev, a Miami è infatti previsto un nuovo round di colloqui tra la delegazione americana e quella russa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Zona Bianca di Rete 4 riparte con Matteo Salvini e Garlasco

Leggi anche: È sempre Cartabianca stasera 7 ottobre su Rete 4: Gaza, crisi sociale e Garlasco sotto i riflettori di Bianca Berlinguer

Leggi anche: Matteo Salvini: "Nessuna tolleranza. Avanti con la castrazione chimica"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Giuseppe Brindisi torna con «Zona Bianca»: «Orgoglioso di essere nella squadra di Rete4. Personalità diverse ma ci stimiamo tutti»; I programmi TV di oggi, 21 dicembre 2025 | L’Opinionista; Mediaset, la programmazione delle festività natalizie: Maria De Filippi va via ma Gerry Scotti spadroneggia; I programmi in tv domenica 21 dicembre 2025.

Giuseppe Brindisi torna con «Zona Bianca»: «Sono orgoglioso di essere nella squadra di Rete4» - Il giornalista va in onda la domenica sera (a parte martedì 30) per tutto il periodo delle feste, fino all'Epifania ... msn.com

Zona Bianca, ritrovo dei soliti noti di Rete 4 - Le prime serate dal lunedì alla domenica, eccezion fatta per il sabato, sono occupate dallo spettacolo delle chiacchiere. avvenire.it

Rete 4, Zona Bianca fa il colpaccio: in studio (per la prima volta) l'uomo di Donald Trump in Italia - La trasmissione torna ad analizzare lo scenario internazionale focalizzandosi sul conflitto fra Russia e Ucraina. affaritaliani.it

Rissa sfiorata a Quarto Grado: il generale Garofano si alza minaccioso contro l’avvocato Gallo

Giuseppe Brindisi torna con «Zona Bianca»: «Sono orgoglioso di essere nella squadra di Rete4» x.com

Partecipa dal vivo a ZONA BIANCA Segui la trasmissione in diretta, negli studi televisivi, fai parte del pubblico! Contattaci al 351 0807520 o via mail a [email protected] #pubblicotv #tv #televisione - facebook.com facebook