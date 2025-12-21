La volta buona gli ospiti da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre
ROMA – È Natale anche a “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre alle 14 su Rai 1. Una settimana speciale che accompagnerà il pubblico nel cuore delle festività, tra dirette, collegamenti dai luoghi simbolo della tradizione italiana, racconti, musica e il racconto dei momenti più amati della stagione. L’apertura della settimana sarà dedicata alla finale della XX edizione di “Ballando con le stelle”, tra le più spettacolari e competitive degli ultimi anni: sul divano arancione si commenteranno emozioni, performance e bilanci di una stagione da record che ha portato alla proclamazione della coppia vincitrice. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
