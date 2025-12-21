La volatilità nei mercati obbligazionari globali | il rallentamento dei tagli Fed nel 2026
La volatilità nei mercati obbligazionari globali si presenta in un contesto di rallentamento dei tagli dei tassi Fed nel 2026. Un segnale hawkish ha deluso le aspettative di un allentamento più deciso, influenzando i rendimenti dei Treasury a 10 anni, che si attestano intorno al 4,15% – 4,20%. La curva si mostra più ripida, indicando possibili cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria e nelle condizioni di mercato.
Un segnale hawkish che ha deluso le aspettative di easing più aggressivo. I rendimenti dei Treasury a 10 anni oscillano intorno al 4,15% – 4,20%, con la curva che diventa più ripida (steepening). La causa è l’inflazione e il deficit fiscale entrambi ancora elevati. Per i bond, opportunità su brevimedi termini e governativi di qualità, rischi sui lunghi. Per le azioni, supporto a value e large cap, ma cautela su growth tech sensibile ai tassi lunghi. In chiusura d’anno, diversificazione e strategie attive sono essenziali, in un contesto “higher for longer” che premia la selezione e la pazienza degli investitori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
