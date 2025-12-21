’La voce di ogni strumento’ Concerto di Natale con il jazz Sul palco Bosso e Cantini

Il festival ’La voce di ogni strumento’ si presenta con un concerto di Natale dedicato al jazz. L’evento, parte della 15ª stagione organizzata da Agimus Grosseto sotto la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, si terrà oggi alle 17. Sul palco si esibiranno Bosso e Cantini, offrendo un momento musicale in armonia con la stagione festiva. Un’occasione per apprezzare l’intreccio tra musica e tradizione natalizia.

Il Natale del festival ’ La voce di ogni strumento ’ è a suon di jazz. L’appuntamento con il secondo concerto della 15° stagione organizzata da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi è per oggi alle 17.30 al teatro degli Industri. Il programma prevede in apertura Jole & Leo, di seguito il trio Francesco Maccianti (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria) con i solisti Fabrizio Bosso (tromba) e Stefano ’Cocco’ Cantini (sassofono) per una serata di grande musica tra classici jazz e le tradizionali melodie natalizie. A introdurre il concerto sarà Maurizio Franco, uno dei principali musicologi italiani, noto anche a livello internazionale: si occupa di jazz e musica afroamericana sin dagli anni ’70 e insegna Storia ed estetica del jazz e Analisi delle forme compositive e performative jazz ai Civici corsi di Jazz di Milano e ai Conservatori di Parma e Como. 🔗 Leggi su Lanazione.it

