La Cisterna Volley non vince una partita né accumula punti dal 16 novembre, data dell’ultima vittoria contro Modena. Da allora, la squadra ha attraversato un periodo di difficoltà, cercando di ritrovare il proprio ritmo. Questa sera, affronta la Valsa Group in una sfida che rappresenta un nuovo punto di partenza. La Valsa ritrova Cisterna, ma ora tutto è cambiato.

Non vince una partita e non fa punti proprio dal 16 novembre la Cisterna Volley che stasera farà visita alla Valsa Group da quel rocambolesco successo su Modena nel quale i gialloblù sprecarono 11 match point prima di venire battuti 3-2. Un match che è stato uno spartiacque per entrambe: quattro vittorie e una sola sconfitta, in casa della capolista Trento, per Anzani e compagni che hanno raccolto 11 punti complessivi da allora, la metà di quelli fatti in tutto, cinque sconfitte consecutive senza punti per Lanza e soci, sprofondati al penultimo posto in classifica. Insomma, è passato poco più di un mese ma sembra un’eternità quella che separa due squadre che stanno viaggiando in direttrici opposte: Modena è lanciatissima dopo le vittorie piene su Civitanova e Verona, e vuole confermare questo trend di alto livello prestazionale, Cisterna si sta guardando allo specchio e in settimana Filippo Lanza ha strigliato tutto l’ambiente per ottenere una reazione, un’inversione di tendenza in un campionato che potrebbe diventare molto pericoloso per la storica società di Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

