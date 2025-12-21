La Valsa ritrova Cisterna Ma ora tutto è cambiato
La Cisterna Volley non vince una partita né accumula punti dal 16 novembre, data dell’ultima vittoria contro Modena. Da allora, la squadra ha attraversato un periodo di difficoltà, cercando di ritrovare il proprio ritmo. Questa sera, affronta la Valsa Group in una sfida che rappresenta un nuovo punto di partenza. La Valsa ritrova Cisterna, ma ora tutto è cambiato.
Non vince una partita e non fa punti proprio dal 16 novembre la Cisterna Volley che stasera farà visita alla Valsa Group da quel rocambolesco successo su Modena nel quale i gialloblù sprecarono 11 match point prima di venire battuti 3-2. Un match che è stato uno spartiacque per entrambe: quattro vittorie e una sola sconfitta, in casa della capolista Trento, per Anzani e compagni che hanno raccolto 11 punti complessivi da allora, la metà di quelli fatti in tutto, cinque sconfitte consecutive senza punti per Lanza e soci, sprofondati al penultimo posto in classifica. Insomma, è passato poco più di un mese ma sembra un’eternità quella che separa due squadre che stanno viaggiando in direttrici opposte: Modena è lanciatissima dopo le vittorie piene su Civitanova e Verona, e vuole confermare questo trend di alto livello prestazionale, Cisterna si sta guardando allo specchio e in settimana Filippo Lanza ha strigliato tutto l’ambiente per ottenere una reazione, un’inversione di tendenza in un campionato che potrebbe diventare molto pericoloso per la storica società di Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Valsa, attenti a Cisterna: "Concentrati in battuta"
Leggi anche: Valsa Group a Cisterna in cerca di continuità
Al PalaPanini una Cisterna arrabbiata: Le parole non contano, ora i fatti.
La Valsa ritrova Cisterna. Ma ora tutto è cambiato - Modena punta in alto e affronta al PalaPanini un’avversaria che vuole risollevarsi. msn.com
Cisterna volley in cerca di riscatto a Modena. Morato: «Mi aspetto una prova di carattere» - Il girone di ritorno si apre con una partita difficile contro una della squadre più in forma del momento, per cancellare il black out con Padova ... roma.corriere.it
Al PalaPanini una Cisterna arrabbiata: "Le parole non contano, ora i fatti" - È una Cisterna arrabbiata quella che arriverà domenica al PalaPanini, che dopo aver perso il match interno con Padova si ritrova penultima in classifica, a soli 6 punti, con sole tre vittorie per 3- ilrestodelcarlino.it
Norvegia: Oslo & Tromsø Due città, due anime. Un solo grande viaggio. Hai mai immaginato di passeggiare tra l’architettura moderna e la cultura vibrante di Oslo, per poi ritrovarti sotto il cielo artico di Tromsø, dove la natura diventa spettacolo e il silenzio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.