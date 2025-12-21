La strada provinciale di Cressa rattoppata e pericolosa
La strada provinciale 156 nel territorio di Cressa continua a presentare criticità legate alle condizioni del manto stradale, suscitando preoccupazione tra residenti e automobilisti che la percorrono quotidianamente.La carreggiata appare ampiamente rattoppata, con numerosi avvallamenti e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
