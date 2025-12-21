La storia di Rodolfo | Tre tumori e niente invalidità totale Mi era stata riconosciuta poi hanno fatto retromarcia

Rodolfo, residente a Camerino, ha affrontato una lunga battaglia per il riconoscimento della sua invalidità. Dopo aver inizialmente ottenuto il riconoscimento al 100% dal centro medico legale Inps di Macerata, con decorrenza dal 18 settembre, ha scoperto che la decisione era stata successivamente revocata. La sua storia evidenzia le difficoltà e le complessità legate ai percorsi di tutela dei diritti delle persone con disabilità. La storia di Rodolfo: “Tre tumori e niente invalid

