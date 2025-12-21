La storia di Rodolfo | Tre tumori e niente invalidità totale Mi era stata riconosciuta poi hanno fatto retromarcia
Rodolfo, residente a Camerino, ha affrontato una lunga battaglia per il riconoscimento della sua invalidità. Dopo aver inizialmente ottenuto il riconoscimento al 100% dal centro medico legale Inps di Macerata, con decorrenza dal 18 settembre, ha scoperto che la decisione era stata successivamente revocata. La sua storia evidenzia le difficoltà e le complessità legate ai percorsi di tutela dei diritti delle persone con disabilità. La storia di Rodolfo: “Tre tumori e niente invalid
Camerino (Macerata), 21 dicembre 2025 – Il centro medico legale Inps di Macerata gli riconosce un’invalidità civile al 100%, con decorrenza dal 18 settembre. Ma l’agenzia di Camerino, a ottobre, rigetta la domanda di invalidità totale. È quanto accaduto al 59enne Rodolfo Vicenzino, che vive nell’area Sae Costafiore a Muccia. Vince (con rimpianto) 100mila euro ad Affari Tuoi, chi è Bluette: imprenditrice e mamma dal cuore d’oro I problemi di salute e la percentuale di invalidità. “Ho tre tumori – esordisce l’uomo –, un carcinoma al rene, un epatocarcinoma (al fegato) e un linfoma del sangue (disordine linfoproliferativo a cellule b). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
