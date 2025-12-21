Una storia destinata a cambiare l'Italia. Un ragazzino di 13 anni, nato in un corpo di bambina, dopo aver iniziato un percorso supportato dalla famiglia per cambiare sesso ha ottenuto il via libera dallo Stato: da oggi avrà il suo nuovo nome elettivo. A 13 anni, appunto: à il più giovane nella storia del nostro Paese. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza (e a fare discutere), il tribunale ha disposto la rettifica dell'atto di nascita e ha riattribuito il sesso anagrafico all'adolescente, il più giovane in Italia ad aver concluso la sua transizione di genere. Il protagonista della vicenda è ligure, un adolescente di La Spezia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Spezia, a 13 anni conclude la transizione di genere: la sentenza che fa la storia

Leggi anche: Max Pezzali: «12 anni fa pensavo che la mia storia fosse finita lì: la storia degli 883 è un miracolo di normalità in un’epoca in cui tutto deve essere per forza eccezionale»

Leggi anche: Via i faldoni, il Comune conclude la transizione digitale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spezia-Modena 0-2: i canarini dominano al Picco e vincono con pieno merito; Spezia-Modena 0-2: risultato finale e highlights.

Cambia sesso a 13 anni, via libera del tribunale: “Percorso consapevole”. È il più giovane in Italia - Una sentenza del tribunale della Spezia, su richiesta dei genitori del minore, ha disposto ... fanpage.it