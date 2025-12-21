La Spezia a 13 anni conclude la transizione di genere | la sentenza che fa la storia
Una storia destinata a cambiare l'Italia. Un ragazzino di 13 anni, nato in un corpo di bambina, dopo aver iniziato un percorso supportato dalla famiglia per cambiare sesso ha ottenuto il via libera dallo Stato: da oggi avrà il suo nuovo nome elettivo. A 13 anni, appunto: à il più giovane nella storia del nostro Paese. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza (e a fare discutere), il tribunale ha disposto la rettifica dell'atto di nascita e ha riattribuito il sesso anagrafico all'adolescente, il più giovane in Italia ad aver concluso la sua transizione di genere. Il protagonista della vicenda è ligure, un adolescente di La Spezia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Max Pezzali: «12 anni fa pensavo che la mia storia fosse finita lì: la storia degli 883 è un miracolo di normalità in un’epoca in cui tutto deve essere per forza eccezionale»
Leggi anche: Via i faldoni, il Comune conclude la transizione digitale
Spezia-Modena 0-2: i canarini dominano al Picco e vincono con pieno merito; Spezia-Modena 0-2: risultato finale e highlights.
Cambia sesso a 13 anni, via libera del tribunale: “Percorso consapevole”. È il più giovane in Italia - Una sentenza del tribunale della Spezia, su richiesta dei genitori del minore, ha disposto ... fanpage.it
Cambio di sesso a 13 anni: è il più giovane caso in Italia - Un ragazzo di 13 anni ha ottenuto dal Tribunale della Spezia l’autorizzazione a modificare il proprio sesso anagrafico da femminile a maschile. altarimini.it
Cambio di sesso per ragazzo di 13 anni, è il più giovane d'Italia ed è spezzino - Grazie alla sentenza del tribunale della Spezia, su richiesta dei genitori, è stato riattribuito il sesso dell’adolescente ... msn.com
Via libera al cambio di genere per un ragazzo di 13 anni, è il più giovane d'Italia. La sentenza del tribunale della Spezia che accoglie il ricorso genitori #ANSA - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.