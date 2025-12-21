Per l'ottava volta, il gruppo della "M.U.L.A." ha illuminato il Monte Barro con la sua ormai tradizionale fiaccolata, anticipando le altre più tradizionali fiaccole Lecchesi. Sessanta e più persone, abbigliate in modi simpatici e festivi e adornate da luminosissime e colorate lucine elettriche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - La spettacolare fiaccolata sul Monte Barro con gli amici della "Mula"

Leggi anche: Cadavere nel bosco . Giallo sul Monte Barro

Leggi anche: Cadavere senza nome trovato al Monte Barro: è uno dei fantasmi dei boschi della droga?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trappeto NATALE 2025 18 DICEMBRE 2025 SPETTACOLO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA PICCOLE LUCI NELLA SERA FIACCOLATA CON PARTENZA DA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO e MUSICAL in Piazza UMBERTO Dalle ore 16:30 #istutu - facebook.com facebook