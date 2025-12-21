La spettacolare fiaccolata sul Monte Barro con gli amici della Mula
Per l'ottava volta, il gruppo della "M.U.L.A." ha illuminato il Monte Barro con la sua ormai tradizionale fiaccolata, anticipando le altre più tradizionali fiaccole Lecchesi. Sessanta e più persone, abbigliate in modi simpatici e festivi e adornate da luminosissime e colorate lucine elettriche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
