La signora del teatro italiano | Quando si alza il sipario è magia Della vita vedo il lato ironico

La signora del teatro italiano riflette sulla sua lunga carriera, sottolineando come il momento dell’apertura del sipario rappresenti un’illusione di magia. Ricorda con gratitudine le figure di rilievo con cui ha condiviso il percorso, riconoscendo l’importanza di aver appreso da professionisti di talento. La sua esperienza testimonia un legame profondo con il mondo dello spettacolo, che ha contribuito a formare il suo carattere e la sua visione della vita. Quando si alza il sipario è magia. Della vita

"Sono stata molto fortunata, essendo nata nel 1935 ho conosciuto quelli bravi. Da loro ho imparato tutto e gli sono riconoscente. Se oggi sono riuscita a restituire al pubblico qualcosa lo devo a loro, io vivo di questi ricordi". Novant’anni compiuti lo scorso 24 luglio, Gianna Giachetti – grande protagonista del teatro italiano dal 1954 al 2018 – non ha perso quella verve che la contraddistingue da sempre: brillante, dissacrante, sanguigna. "Quelli bravi" di cui parla sono i più grandi nomi del teatro italiano: Romolo Valli, Giorgio De Lullo, Tino Buazzelli, Eduardo De Filippo, Rossella Falk, Umberto Orsini, Mario Scaccia, Paolo Poli, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Franca Valeri, Enrico Maria Salerno, Nora Ricci, Nino Taranto e tanti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

