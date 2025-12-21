La scommessa navale di New Delhi per contenere Pechino e Islamabad

A maggio, la marina militare indiana ha mostrato una presenza significativa con la portaerei Vikrant che ha condotto una flottiglia nelle acque pakistane, in un contesto di crescente tensione tra Nuova Delhi e Islamabad. Questa azione riflette una strategia di rafforzamento regionale e di contenimento di Pechino, cercando di consolidare la propria posizione nel subcontinente. La scommessa navale di New Delhi per contenere Pechino (e Islamabad)

Una forza presente, credibile e dominante a livello regionale: questa è l'immagine trasmessa nei primi giorni dello scorso maggio dalla marina militare indiana, quando la portaerei Vikrant ha guidato una flottiglia di navi di Nuova Delhi verso le acque pakistane, all'interno della cornice dell'escalation militare in corso tra i due Paesi del subcontinente indiano, senza ricevere ordini di ingaggio. E il fatto che il Pakistan abbia evitato qualsiasi confronto navale è stata un'ulteriore conferma di come la flotta indiana sia rispettata e temuta a livello regionale. Negli ultimi anni New Delhi ha iniziato a riequilibrare una postura militare storicamente incentrata su terra e aria.

