La Savino Del Bene Scandicci non è solo mondiale | successo corsaro a Perugia

La Savino Del Bene Scandicci ha ottenuto una vittoria convincente contro la Bartoccini Perugia, confermando la propria solidità in campionato. La squadra si è dimostrata compatta e determinata in ogni set, conquistando un risultato che rafforza la posizione in classifica. La prestazione di oggi testimonia il continuo impegno e la crescita del team. La Savino Del Bene Scandicci non è solo mondiale: successo corsaro a Perugia.

Bartoccini Mc Restauri Perugia – Savino Del Bene Volley 0-3 (15-25, 19-25, 15-25) BARTOCCINI PERUGIA: Kump, Turlà, Perinelli 7, Lemmens n.e., Sirressi (L1), Vanjak 1, Ricci 1, Markovic 1, Recchia (L2), Bartolini 1, Mazzaro 6, Fiesoli, Gardini 10, Williams 12. All.: Giovi. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 7, Franklin 13, Ribechi (L2), Bosetti 3, Ognjenovic 3, Mancini, Graziani, Nwakalor 5, Antropova 16, Weitzel 6. All.: Gaspari. ARBITRI: Giglio – Zanussi PERUGIA – Sei giorni dopo la conquista del titolo mondiale in Brasile, la Savino Del Bene Volley dimostra di non aver perso concentrazione e ritmo, imponendosi con un netto 3-0 sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

