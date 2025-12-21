La Samb sconfitta arrabbiata e contestata

La Samb ha subito una sconfitta in casa contro il Vis Pesaro, con un risultato di 0-2. La partita si è svolta con intensità, ma non è bastato per ottenere un risultato positivo. La squadra ha mostrato impegno, tuttavia i tre punti sono andati agli avversari. La Samb sconfitta, arrabbiata e contestata.

SAMBENEDETTESE 0 VIS PESARO 2 SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro 6; Zoboletti 6, Dalmazzi 6, Pezzola 6; Marranzino 6, (13'st Alfieri 5), Candellori 6, Piccoli 6 (43' st Sbaffo sv), Toure M. 6 (43' st Bongelli sv), Battista 5; Eusepi 6 (13' st Toure N. 5), Konate 5. A disp. Orsini, Grillo, Zini, LuIli, Bongelli, Sbaffo, Vesprini, Tataranni. All. D'Alesio 5,5 VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi 6,5; Primasso 75, Di Renzo 6 (1' st Di Paola 6), Bove 6; Zoia 6, Paganini 6 (48' st Ascione sv), Pucciarelli 6,5, Vezzoni 6; Giovannini 6 (33' st Nina sv); Nicastro 6 (48' st Ventre sv), Stabile 6 (9'st Berengo 6).

