L’ipotesi un incontro trilaterale tra rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Ucraina «non è finora stata discussa seriamente e non è al momento presa in considerazione». L’ ha affermato ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo, citato dalla Tass. Il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov ha inoltre riferito che il programma di Vladimir Putin non include ancora una telefonata con il presidente americano Donald Trump, aggiungendo tuttavia che Putin è «pronto al dialogo» con il leader francese Emmanuel Macron. Intanto a Miami proseguono le trattative per la pace, definite «costruttive» dall’inviato russo Kirill Dmitriev. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Russia smentisce l’ipotesi di un trilaterale con Usa e Ucraina

Leggi anche: Ucraina, Mosca: “Il trilaterale a Miami con Usa e Kiev non è in considerazione”. Smentito l’annuncio di Zelensky

Leggi anche: Russia: "No trilaterale Usa-Kiev-Mosca"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Russia tra docce gelate e apparenti aperture: «Pronti a una soluzione, ma l’invio di truppe straniere è inaccettabile». Poi Mosca smentisce la telefonata Trump-Putin: «Mai avvenuta». Attacco all’Ue: «Non ci aspettiamo niente di buono» facebook