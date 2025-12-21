La Russia l’Ucraina e la logica del reciproco assedio L’analisi di Polillo

La situazione tra Russia e Ucraina si configura come un reciproco assedio, caratterizzato da tensioni prolungate e complesse. Questa dinamica rende difficile trovare una via d’uscita immediata, coinvolgendo entrambe le parti in un confronto che rischia di protrarsi nel tempo. La complessità del contesto richiede un’analisi attenta e riflessiva, per comprendere le possibili evoluzioni del conflitto. La Russia, l’Ucraina e la logica del

Non sarà facile uscire dal pantano dell’Ucraina. Non lo sarà per Volodymyr Zelensky, cui va tutta la solidarietà, ma non lo sarà neppure per Vladimir Putin, i cui sogni di gloria sono, nel frattempo, in larga misura svaporati. Quest’ultimo non sarà ricordato come l’erede di Pietro il Grande, primo imperatore di quella parte di mondo che fece uscire Santa Madre Russia dal suo passato barbarico, per approdare sulle sponde della modernità: fin da allora appannaggio esclusivo dell’Occidente. Ed ancor meno di Vladimir o Nikolaj Lenin, che dir si voglia. Non solo il padre della Rivoluzione d’Ottobre. 🔗 Leggi su Formiche.net

