La rovinosa caduta dei Ricchi e poveri | Gradino maledetto a Domenica In succede di tutto

Capitombolo in coppia nel corso di Domenica In: al momento di entrare in studio i Ricchi e poveri ospiti di Mara Venier si sono resi protagonisti di un fuori programma che ha spaventato pubblico e condtuttrice, fortunatamente senza gravi conseguenze. Angelo Sotgiu è inciampato cadendo rovinosamente a terra e trascinando con sé Angela Brambati. La Venier è immediatamente accorso in loro aiuto lamentando il solito gradino, evidentemente già alla base di qualche imprevisto. "Ho dato una botta al mento", ha detto Angela che poi ha cercato di minimizzare l'accaduto vista la preoccupazione di zia Mara. 🔗 Leggi su Iltempo.it

