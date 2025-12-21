I giallorossi premono per avere l’olandese già nei primi giorni di gennaio come da richiesta di Gasperini La Roma accelera sul fronte mercato, o almeno ci prova. Zirkzee e Raspadori sono i due obiettivi principali, in quest’ordine, con l’olandese che resta in pole. Per l’olandese i contatti proseguono da tempo, ci sono tutte le aperture del caso sia da parte del giocatore che del Manchester United. Ci sono degli ostacoli, come le tempistiche (con la Coppa d’Africa) e le cifre della formula, ma è nell’interesse di tutti chiuderla al più presto. Zirkzee (AnsaFoto) – calciomercato.it Zirkzee non gioca più, Gasperini ha bocciato tutto l’attacco che ha a disposizione a parte Soulé e Dybala, che pure non sta facendo bene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Roma spinge per Zirkzee e Raspadori: la situazione e le novità sull’arrivo

Leggi anche: Longari svela: “Milan-Zirkzee? Solo in un caso. Si osserva la situazione Lewandowski”. Le novità

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee non esclude Raspadori: passi avanti per l’ex Napoli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Roma spinge per anticipare l’arrivo di Zirkzee. E aspetta un segnale da Raspadori; RASPADORI ALLA ROMA? Gasperini Spinge per il Prestito del Bomber Chiave dall'Atleti a Gennaio; Roma, Raspadori vicino: le ultime -; Roma, priorità a Raspadori: accordo blindato col calciatore. Le ultime.

Zirkzee e Raspadori, poi il difensore: le mosse di mercato della Roma - La clamorosa bocciatura dell’altra sera di Ferguson («Non mi sta convincendo, tra lui e Dybala, anche nel ruolo di centravanti, tutta la vita Paulo») conferma la rivoluzione ... ilmessaggero.it