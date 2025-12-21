La Roma parte forte ma cede allo Stadium | la Juventus vince 2-1

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. La squadra capitolina ha iniziato bene, ma ha poi ceduto terreno, subendo due reti e lasciando i tre punti agli avversari. È un risultato che riflette le difficoltà della Roma nelle trasferte contro le grandi del campionato. La Juventus, invece, ha confermato la propria solidità in casa, portando a casa un risultato importante. La Roma parte forte ma cede allo Stadium: la Juventus vince 2-1

La Roma esce ancora una volta a mani vuote da uno scontro diretto di alto livello. All'Allianz Stadium, nella sedicesima giornata di Serie A, i giallorossi cadono 2-1 contro la Juventus, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni difensive e la maggiore concretezza bianconera nei momenti chiave del match. A segno Conceiçao e Openda per i padroni di casa, Baldanzi per una Roma generosa ma incompiuta. Un primo tempo di personalità, poi la stoccata bianconera. L'avvio è incoraggiante per la squadra di Gian Piero Gasperini, che non rinuncia ad aggredire la partita e gioca con coraggio, cercando di togliere certezze alla Juventus.

