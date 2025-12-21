La rinascita di Marco Schwarz | domata la Gran Risa Vinatzer e gli azzurri anonimi

Due anni dopo l’ultima vittoria in Coppa del Mondo, Marco Schwarz torna sul gradino più alto del podio e lo fa nel prestigioso gigante dell’Alta Badia. L’austriaco conquista il suo settimo successo della carriera, il secondo nella specialità, riuscendo a difendere nella seconda manche la leadership di metà gara, chiusa con un vantaggio decisamente importante su tutti gli avversari. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen sfiora la seconda vittoria della carriera sulla Gran Risa, rimontando tre posizioni e alla fine concludendo alle spalle proprio di Schwarz con un distacco di 15 centesimi. Un podio con due austriaci, visto che al terzo posto conclude Stefan Brennsteiner (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

