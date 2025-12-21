La Promessa anticipazioni dal 22 al 28 dicembre 2025 | Alonso rischia di perdere il marchesato di Lujan

© US Mediaset Le tragedie a La Promessa non finiscono mai. Ancora affranto per la morte della nuora Jana Exposito e il successivo arresto della moglie Cruz Ezquerdo, Alonso si trova ad affrontare una nuova emergenza: dato gli ultimi scandali sorti nella sua famiglia, il re minaccia infatti di togliergli il marchesato di Lujan. Una perdita di prestigio che Alonso non può sopportare; non a caso accetta l’aiuto di Leocadia de Figueroa per risolvere la situazione, ma sarà davvero la decisione più giusta? Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 22 al 28 dicembre 2025: Alonso rischia di perdere il marchesato di Lujan Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 15 al 21 dicembre 2025: la morte di Jana e l’arresto di Cruz sconvolgono i Lujan Leggi anche: La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2025: Che guaio per i Lujàn, qualcuno ha tradito Cruz e Alonso! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Promessa, le trame della settimana dal 22 al 28 dicembre; “La Promessa”, anticipazioni puntate dal 22 al 28 dicembre; La promessa anticipazioni settimana prossima dal 22 al 28 dicembre 2025: la morte di Jana spezza Manuel; Trame La Promessa dal 22 al 28 dicembre, anticipazioni. La promessa anticipazioni settimana prossima dal 22 al 28 dicembre 2025: la morte di Jana spezza Manuel - La Promessa anticipazioni dal 22 al 28 dicembre 2025: lutto per Jana, Manuel distrutto, sospetti inquietanti e i De Luján costretti a vendere per sopravvivere. termometropolitico.it

La Promessa anticipazioni 22 dicembre, Don Alonso è in ginocchio: il Re lo ha privato del titolo di Marchese - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Re interviene dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz. movieplayer.it

Trame La Promessa dal 22 al 28 dicembre, anticipazioni - 28 dicembre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Il Padre Del Bebè Di Maria E' Di Carlo ...Video - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.