Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Re interviene dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz. Don Alonso è a un passo dal tracollo, mentre Leocadia usa le sue conoscenze per aiutarlo. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia si offre di salvare Don Alonso al tracollo. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola Il miglioramento di Jana si rivela solo un'illusione: poco dopo la donna muore, insieme al bambino che portava in grembo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 22 dicembre, Don Alonso è in ginocchio: il Re lo ha privato del titolo di Marchese

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 1 ottobre: Cruz affronta Alonso dopo la sfuriata del marchese

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 13 dicembre, Curro rivela la verità a Don Alonso: E' suo figlio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Promessa, cosa succede nella puntata del 22 dicembre: le anticipazioni; “La Promessa”, anticipazioni puntate dal 22 al 28 dicembre; La Promessa: anticipazioni puntate dal 21 al 25 dicembre! Manuel e Maria sono devastati; La Promessa, le trame della settimana dal 22 al 28 dicembre.

La promessa anticipazioni 22 dicembre 2025: Una lettera dal re rovina Don Alonso, ecco cosa succede - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 22 dicembre 2025? msn.com