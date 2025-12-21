La prof l' ingegnere e il primo sindaco | assegnato il Premio Malatesta Novello 2025

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storie, emozioni, aneddoti di una città intera. L’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena sabato sera ha ospitato la diciannovesima edizione del Premio Malatesta Novello, istituito nel 2007 dall’Amministrazione comunale di Cesena per ringraziare e riconoscere tutti quei concittadini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

la prof l ingegnere e il primo sindaco assegnato il premio malatesta novello 2025

© Cesenatoday.it - La prof, l'ingegnere e il primo sindaco: assegnato il Premio Malatesta Novello 2025

Leggi anche: Il premio Malatesta Novello va al primo sindaco, alla psicologa che cura la depressione e all'esperto di cybersecurity

Leggi anche: Premio Malatesta Novello 2025, tutti i cesenati possono proporre la candidatura di un concittadino illustre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.