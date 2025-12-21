La Primavera cade a Udine
La Primavera cade a Udine UDINESE 2 REGGIANA 0 UDINESE: Venuti, Bottacin (39’ st Demarco), Mossolin, Ramku, Busolini, Del Pino, Vinciati (42’ st Camara B). La partita si è conclusa con una vittoria per l'Udinese, che ha ottenuto i due gol nel secondo tempo.
UDINESE 2 REGGIANA 0 UDINESE: Venuti, Bottacin (39’ st Demarco), Mossolin, Ramku, Busolini, Del Pino, Vinciati (42’ st Camara B.), Camara A. (14’ st Di Franco), Vettor (42’ st Postorino), Carrillo (14’ st Caccioppoli), Dal Vi. A disp. Pirro, Germinario, Spacapan, Bandi, Anghileri, Favoni, Visintini. All. Gutierrez. REGGIANA: Enza, Gilli, Urso, Silipo, Ezinwa, Agnesini (33’ st Campani), Visentin (33’ st Ciobanu), Turchi (19’ st Ferretti), Conte, Ledain, Banse (19’ st Pirruccio). A disp. Cacciamani, Bassi, Obeng, Miceli, Magnanini, Farioli, Giorgio, Eulisi. All. Turrini. Arbitro: Vigo di Lodi. Reti: 20’ st e 32’ st Vinciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il Napoli cade a sorpresa a Udine e perde la vetta
Leggi anche: Tosku non basta, la Primavera cade a Parma
Serie A – Il Napoli cade anche a Udine: una prodezza di Ekkelenkamp piega la squadra di Conte; Il Napoli cade ancora in trasferta e perde ad Udine. Cosa può fare Conte per trovare più continuità?.
La primavera cade a Udine - UDINESE 2 REGGIANA 0 UDINESE: Venuti, Bottacin (39’ st Demarco), Mossolin, Ramku, Busolini, Del Pino, Vinciati (42’ st Camara B. msn.com
L’equinozio che non vi aspettate: perché la primavera arriva prima nel 2025 - Lo sapevate che nel 2025, l’equinozio di primavera arriverà in anticipo rispetto alla data tradizionale del 21 marzo? alfemminile.com
Equinozio di primavera 2025: ecco quando cade - Non è sempre il 21 marzo, nonostante la tradizione lo ricordi in questa giornata. vanityfair.it
Primavera 1 / 16ª giornata - Il Cesena non fa sconti, una spenta #juventus cade in casa. report: https://tinyurl.com/3tfc3pjc - facebook.com facebook
Primavera Women, #Fiorentina- #Juventus: la capolista cade al VP! x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.