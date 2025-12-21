La polizia incontra i piccoli ospiti della fondazione Romeo Sava a Belpasso

Nel momento in cui le festività natalizie entrano nel vivo, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, anche quest’anno, hanno incontrato i piccoli ospiti della fondazione “Giovanna Romeo Sava” di Belpasso per trascorrere del tempo con loro. Si tratta di un appuntamento ormai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La polizia incontra i piccoli ospiti della fondazione “Romeo Sava” a Belpasso Leggi anche: Legalità e rispetto delle regole: la polizia tra i banchi della scuola "Madre Teresa di Calcutta di Belpasso Leggi anche: “Belpasso Film Festival 2025”: Belpasso, per tre giorni, Capitale del Cinema La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Polizia di Stato incontra i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari; Bari, la Polizia al Giovanni XXIII incontra i piccoli pazienti: Alleviare per un momento la degenza - FOTO; La Tavola della Gioia e dei Sorrisi: il Natale solidale alla Scuola Superiore di Polizia.; Formazione sui rischi di droga, la polizia incontra gli alunni della scuola Ente formazione Futura. La Polizia incontra i piccoli ospiti della Fondazione Giovanna Romeo Sava di Belpasso - Nel momento in cui le festività natalizie entrano nel vivo, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, anche quest’anno, hanno incontrato i piccoli ospiti della Fondazione ... catanianews.it

La polizia incontra i piccoli ospiti della fondazione “Romeo Sava” a Belpasso - L’incontro è stato particolarmente atteso dai piccoli che hanno letteralmente preso per mano gli amici poliziotti per un momento di gioco e di spensieratezza, in un clima di vera festa ... cataniatoday.it

Caserta, la Polizia di Stato al Pronto Soccorso Pediatrico per regalare sorrisi ai piccoli pazienti - Un incontro fatto di gesti semplici e di presenza concreta, pensato per portare un segno di vicinanza a chi sta vivendo giorni delicati. pupia.tv

La polizia incontra gli studenti della scuola "Rita Atria" x.com

https://www.telemajg.com/php/news.phpid=13029 La Polizia di Stato incontra i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari La Polizia di Stato di Bari ha svolto un’attività di solidarietà all’Ospedale Pediatrico della città, regalando ai piccoli d facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.