La Polfer adotta una bambina Il treno parte lasciandola a terra A bordo la mamma spaventata

Giovedì a Lodi, si sono registrati momenti di tensione durante la partenza del treno regionale 2170. La Polfer, intervenendo in modo discreto, ha deciso di adottare una bambina, lasciandola a terra mentre il treno partiva. A bordo, la madre si presentava visibilmente impaurita. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla tutela dei minori in situazioni di emergenza.

Attimi di apprensione giovedì in stazione a Lodi, al momento della partenza del treno regionale 2170. L'inaspettata chiusura delle porte ha infatti bloccato a bordo una madre del Mali con il passeggino e il figlio più piccolo mentre l'altra figlia di due anni, la piccola Fatima, è rimasta sola sul marciapiede. La situazione è stata subito notata dal personale della Polizia ferroviaria, che è intervenuto a prendersi cura della bambina e rassicurandola. Intanto gli agenti si sono attivati per rintracciare la madre, riuscendo a trovarla alla stazione di Codogno, dove il treno aveva effettuato la fermata successiva.

