La Pianese affronta una pericolosa Ternana Birindelli | Facciamo il regalo di Natale ai tifosi

La Pianese si prepara ad affrontare una difficile sfida contro la Ternana, entrambe in buona forma. Le zebrette hanno ottenuto quattro risultati utili consecutivi, mentre le Fere hanno vinto cinque delle ultime sei partite, mostrando un ottimo stato di forma. Una partita che si preannuncia impegnativa per entrambe le squadre. Birindelli commenta:

Sia la Pianese che la Ternana stanno vivendo un momento positivo: le zebrette sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, in cui hanno raccolto un bottino di 8 punti, le Fere hanno centrato cinque vittorie nelle ultime sei giornate; in quasi tre mesi sono inciampati una sola volta e hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia Regionale. Oggi pomeriggio bianconeri e rossoverdi si daranno battaglia: al Comunale, fischio di inizio alle 14,30. "Affrontiamo una squadra con un organico importante, tra i migliori del girone se non dell’intera categoria – dice il tecnico Birindelli (nella foto) –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

