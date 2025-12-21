La Pianese affronta una pericolosa Ternana Birindelli | Facciamo il regalo di Natale ai tifosi
La Pianese si prepara ad affrontare una difficile sfida contro la Ternana, entrambe in buona forma. Le zebrette hanno ottenuto quattro risultati utili consecutivi, mentre le Fere hanno vinto cinque delle ultime sei partite, mostrando un ottimo stato di forma. Una partita che si preannuncia impegnativa per entrambe le squadre. Birindelli commenta:
Sia la Pianese che la Ternana stanno vivendo un momento positivo: le zebrette sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, in cui hanno raccolto un bottino di 8 punti, le Fere hanno centrato cinque vittorie nelle ultime sei giornate; in quasi tre mesi sono inciampati una sola volta e hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia Regionale. Oggi pomeriggio bianconeri e rossoverdi si daranno battaglia: al Comunale, fischio di inizio alle 14,30. "Affrontiamo una squadra con un organico importante, tra i migliori del girone se non dell’intera categoria – dice il tecnico Birindelli (nella foto) –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il regalo di Natale ai tifosi della Lazio pagato dalla Regione: 24mila euro per il libro di foto storiche
Leggi anche: Birindelli contro il suo passato: “Emozione forte, ma in campo conta solo la Pianese”
Pianese faces a dangerous Ternana. Birindelli: We're giving the fans a Christmas present..
La Pianese affronta una pericolosa Ternana. Birindelli: "Facciamo il regalo di Natale ai tifosi" - Sia la Pianese che la Ternana stanno vivendo un momento positivo: le zebrette sono reduci da quattro risultati utili ... msn.com
Pianese-Ternana, Fabio Liverani: “Mercato eventuale di contorno. Non sprecare ciò che è stato conquistato” - I rossoverdi affronteranno la Pianese al Comunale di Piancastagnaio in una gara in programma domenica 21 dicembre (ore 14. today.it
Dopo la delusione al box-office di M3GAN 2.0, la Universal ha rimosso la data di uscita dello spin-off SOULM8TE e avrebbe intenzione di venderlo ad altri potenziali studios. Il film racconta la storia di un uomo che acquista un androide per affrontare la perdita - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.