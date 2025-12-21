La penisola iberica sta ruotando in senso orario | la scoperta di uno studio sulle placche tettoniche

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio sull'area di contatto tra la placca eurasiatica e quella africana, in corrispondenza del sud della penisola iberica, ha scoperto che questa si sta muovendo in senso orario. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

