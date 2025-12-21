La penisola iberica sta ruotando in senso orario | la scoperta di uno studio sulle placche tettoniche
Un nuovo studio sull'area di contatto tra la placca eurasiatica e quella africana, in corrispondenza del sud della penisola iberica, ha scoperto che questa si sta muovendo in senso orario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“La penisola iberica sta ruotando in senso orario”: la scoperta di uno studio sulle placche tettoniche - Un nuovo studio sull'area di contatto tra la placca eurasiatica e quella africana, in corrispondenza del sud della penisola iberica, ha scoperto che questa ... fanpage.it
Nessuno se ne era accorto prima, ma la penisola iberica sta ruotando lentamente in senso orario - Grazie ai dati provenienti da terremoti e satelliti, abbiamo scoperto come le placche euroasiatica e africana influenzano questa porzione d'Europa ... wired.it
La penisola iberica sta ruotando lentamente in senso orario, la scoperta - Nuove misure satellitari e sismiche descrivono un movimento lento ma continuo della crosta, utile per rivedere i modelli sul rischio sismico nell'area. tech.everyeye.it
