La parabola di Romiti | Dai campi di serie B al museo della Vespa Scovati pezzi introvabili

La parabola di Romiti racconta un percorso che va dai campi di serie B al museo della Vespa. Attraverso la sua collezione, emergono pezzi rari come la Vespa del 1946 e la Sei giorni del 1951, accompagnati da un archivio storico ricco di fotografie, trofei e calendari. Questi oggetti non solo testimoniano l’evoluzione della Vespa, ma riflettono anche la storia del nostro Paese. La sua passione permette di scoprire aspetti inediti e affascin

"Non solo c'è la Vespa del 1946 o la Vespa Sei giorni (1951) e altre rare, ma ho cercato di ricostruire i primi anni di Vespismo con un ricco archivio storico, fotografico, coppe, trofei, calendari: tanti oggetti che raccontano anche la storia del nostro Paese". L'ex bomber pollentino Marco Romiti – che per anni ha calcato i campi di serie C indossando le maglie (tra le altre) di Ancona, Maceratese, Civitanovese, Campobasso, Salernitana, Mantova – da anni indossa i panni del collezionista e nel tempo ha accumulato molti esemplari e documenti che arricchiscono la collezione ospitata nel museo civico di Palazzo Cento a Pollenza.

