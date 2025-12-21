La Nuova Sondrio spaventa la capolista

Sfiora il successo contro la capolista Folgore Caratese la Nuova Sondrio nell'ultima giornata d'andata del girone B del campionato di serie D: i biancazzurri valtellinesi, infatti, impongono l'1-1 ai brianzoli, passando in vantaggio in chiusura di primo tempo, soffrendo a inizio ripresa e poi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

