La Nuova Sondrio spaventa la capolista
Sfiora il successo contro la capolista Folgore Caratese la Nuova Sondrio nell'ultima giornata d'andata del girone B del campionato di serie D: i biancazzurri valtellinesi, infatti, impongono l'1-1 ai brianzoli, passando in vantaggio in chiusura di primo tempo, soffrendo a inizio ripresa e poi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
