La notte di fuoco Piromane scatenato appicca sei incendi e distrugge dieci auto

Nella notte di Prato si sono verificati diversi incendi di origine dolosa, che hanno coinvolto almeno dieci veicoli parcheggiati in strada. Un piromane ha appiccato sei incendi nel corso della notte, causando danni e preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che rappresentano un grave episodio di vandalismo e insicurezza. La notte di fuoco. Piromane scatenato appicca sei incendi e distrugge dieci auto.

Notte di fuoco e paura a Prato per una serie di incendi che sono stati appiccati in strada ai danni di almeno una decina di auto in sosta. Le fiamme sono divampate nella notte fra venerdì e sabato, a partire dalle 21,50 della sera fino alle tre del mattino successivo in più zone della città: da via Roma, a via di Grignano, a via Marengo, fino a via Lazzerini e via dell’Ippodromo. A renderlo noto è stato il procuratore Luca Tescaroli con una nota nella quale ha spiegato di aver aperto un fascicolo per incendio doloso. Sui sei episodi stanno indagando la polizia di Stato, la polizia municipale e i vigili del fuoco che nella nottata sono dovuti intervenire più volte a seconda di quando le fiamme sono state appiccate ai vari mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La notte di fuoco. Piromane scatenato appicca sei incendi e distrugge dieci auto Leggi anche: Incendi nella notte a Milano, undici auto bruciate tra Gioia e Mac Mahon: caccia al piromane Leggi anche: Notte di fuoco a Milano: 11 auto bruciate. È caccia al piromane Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La notte di fuoco. Piromane scatenato appicca sei incendi e distrugge dieci auto. La notte di fuoco. Piromane scatenato appicca sei incendi e distrugge dieci auto - I mezzi erano in sosta tra Grignano e il Soccorso. msn.com

Milano: nella notte undici auto incendiate/ Indagini in corso: è caccia al probabile piromane - A Milano undici auto incendiate nella notte: si indaga sulla possibile matrice dolosa degli incendi, tutti concentrati nell'area Nord della città Quella appena trascorsa è stata una notte – ... ilsussidiario.net

Notte di fuoco a Milano: 11 auto bruciate. È caccia al piromane - Si indaga a Milano per una serie di auto date alle fiamme che sta facendo pensare all'opera di un piromane. ilgiornale.it

A fuoco altri 10 veicoli a Prato, indagini per incendi dolosi. Nella notte 6 roghi. Altri casi nelle scorse settimane, nel mirino cittadini cinesi - facebook.com facebook

Massa, vandali nella notte danno fuoco a due armadi della fibra ottica x.com

