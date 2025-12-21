La Natività censurata trova casa | da Satellite Beach a Cocoa Beach ora attira visitatori ogni sera

La natività che a Satellite Beach, in Florida, era stata fatta spegnere ora brilla di nuovo, a pochi chilometri di distanza. La proiezione luminosa a tema natalizio, finita al centro di una polemica negli Stati Uniti, ha trovato una nuova collocazione a Cocoa Beach, dove viene accesa ogni sera sul muro esterno di una chiesa e sta attirando curiosi e visitatori. Un epilogo che ribalta il finale della storia. A raccontare il nuovo capitolo è stata l’emittente locale Fox 35 Orlando, che ha condiviso sui social le immagini della natività reinstallata e nuovamente visibile al pubblico. Le riprese mostrano la proiezione accesa in un’area dove non viola alcun regolamento comunale, trasformando quello che era diventato un caso politico e culturale in una sorta di attrazione natalizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

