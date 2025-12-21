A Foiano della Chiana, il Natale si arricchisce di eventi culturali e musicali con il Foiano Book Christmas. Questa rassegna propone incontri, concerti e spettacoli, creando un’occasione di confronto e aggregazione per la comunità. Un appuntamento che rinnova il senso di condivisione e tradizione, avvolgendo il paese con la musica del mondo e il calore delle feste. La musica del mondo, il brivido di Natale avvolge Foiano.

Arezzo, 21 dicembre 2025 – A Foiano della Chiana il periodo delle feste torna a illuminarsi con il Foiano Book Christmas, una rassegna che intreccia storie, musica e teatro, restituendo al Natale il suo valore di tempo dedicato alla comunità, alla condivisione e alla narrazione. Una manifestazione che trova nella parola – scritta, recitata o cantata – il suo filo rosso, accompagnando il pubblico in un viaggio che attraversa i secoli, le culture e i continenti, nel segno di una cultura viva, aperta e profondamente legata al territorio. Tre gli eventi in programma, da domani al 29 dicembre, a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune, che animeranno il borgo con linguaggi e suggestioni differenti uniti dal medesimo spirito: celebrare il Natale come spazio di racconto, memoria e rinascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La musica del mondo, il brivido di Natale avvolge Foiano

Leggi anche: Natale in musica con il Foiano Book Christmas

Leggi anche: La magia del Natale avvolge Terricciola: eventi, luci e mercatini in tutto il territorio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La musica del mondo. Il brivido di Natale avvolge Foiano.

La musica del mondo. Il brivido di Natale avvolge Foiano - Il cartellone si apre domani, tre serate durante le feste. msn.com