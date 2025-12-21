La morte di Fatmir nello schianto sull’A1 Per noi era Fabio ci mancherà | lo shock del paese

La morte di Fatmir, avvenuta nello schianto sull’A1, ha profondamente colpito la comunità di Altopascio. Conosciuto per il suo impegno nel lavoro e la sua gentilezza, era un uomo stimato da tutti. La perdita è un duro colpo per la famiglia e gli amici, che lo ricordano con affetto e tristezza. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Altopascio (Lucca), 21 dicembre 2025 – La famiglia e il lavoro, a cui dedicava il massimo impegno, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Erano queste le sue priorità. Cordoglio ad Altopascio per la scomparsa di Fatmir Muslia (ma per tutti era Fabio ormai), 48 anni, di origine albanese, conosciutissimo, residente in pieno centro in via di Vittorio, deceduto a seguito di un gravissimo incidente stradale a Calenzano. L'uomo, di professione autista, si trovava al volante di un camion quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato un tir che lo precedeva. Uno schianto violento che purtroppo non ha lasciato scampo a Fabio, come tutti ormai lo chiamavano.

