Sei pronto a scoprire come la gelosia può complicare un semplice viaggio tra amici? In questa storia, Riccio torna a Fiesole, portando con sé una serie di situazioni imprevedibili e divertenti. Quando il vecchio Orlando si rompe Amapola, la sua cameriera meccanica, tutto si trasforma in un episodio di comicità. La meccanica della gelosia. Lui, lei e un viaggio da ridere. Riccio torna a Fiesole.

Cosa succede quando al vecchio Orlando si rompe Amapola, la sua cameriera meccanica? Succede che si ritorna in una casa caotica, dove l'umorismo fa da padrone. A tredici anni dalla prima de "La Meccanica dell'amore" Alessandro Riccio torna al Teatro di Fiesole con uno spettacolo che vuole intrattenere da Santo Stefano e fino alla Befana, con il doppio appuntamento per il 31 dicembre. In questo " La meccanica della gelosia " Orlando, accumulatore seriale e brontolone interpretato da Alessandro Riccio, non è solo accompagnato dalla sua Amapola, interpretata da Claudia Allodi, ma per la prima volta anche da Omar, il robot corredato da Intelligenza Artificiale e interpretato da Vieri Raddi.

