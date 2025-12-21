La mascella rotta di Paul serviva una immagine più che un incontro di boxe per gratificare Netflix

La boxe ha sempre incarnato un sogno democratico, aperto agli ultimi e capace di cambiare destini, ma convive da sempre con corruzione, spettacolarizzazione e ambiguità morali. Jake Paul non è un’anomalia, bensì lo stress test definitivo di queste contraddizioni: pugile discreto, imprenditore geniale. Il match con Anthony Joshua ha mostrato più il mondo che consuma la boxe che il futuro dello sport stesso, trasformato in fabbrica di contenuti e capitale. Netflix e il sistema hanno colto l’occasione come investimento strategico, non come evento sportivo. La boxe sopravvivrà, ma ciò che inquieta è una società che ha reso possibile che il volto dello sport sia un debuttante diventato icona senza merito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Anthony Joshua batte Jake Paul e gli rompe la mascella nel match-spettacolo.

Poca boxe, troppi soldi: Anthony Joshua scherza con Jake Paul e lo manda all'ospedale. Il declino del pugilato è su Netflix - La disciplina nobile della boxe viene “svergognata” dall’incontro tra Anthony Joshua e Jake Paul. mowmag.com