La manovra arriva in Aula al Senato Salvini | Nessun rischio di crisi per il governo
Tempi stretti per l’approvazione entro Natale. Il 30 dicembre il via libera dalla Camera. Sondaggio di Affari Italiani al Tg1: il 58,9% degli italiani approva la manovra. Meloni: ci responsabilizza. Il Pd: Rai piegata alla propaganda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: La manovra arriva in Senato: come può cambiare la tassa sugli affitti brevi con le modifiche in Aula
Leggi anche: Manovra: Salvini, 'nessuna crisi di governo, su pensioni ho detto no a tecnici'
Manovra, come funziona l’iter parlamentare e quali sono i tempi di approvazione. I DATI; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra, via libera in commissione Senato: lunedì in Aula, martedì il voto. Bagarre sul condono.
La manovra arriva in Aula al Senato. Salvini: «Nessun rischio crisi di governo» - Sondaggio di Affari Italiani al Tg1: il 58,9% degli italiani approva la manovra. msn.com
Manovra al Senato: via libera della commissione Bilancio, Giorgetti conferma stretta sulle pensioni - Tra tensioni nella maggioranza e attacchi delle opposizioni, il testo arriva in aula domani: stop all’aumento dell’età pensionabile, incertezza sul cumulo con i fondi per l’anticipo pensionistico e bl ... altarimini.it
Manovra, ultima giravolta. Poi arriva il via libera - Frizioni sulla previdenza e sul tentativo di FdI di riesumare la sanatoria edilizia. repubblica.it
La Lega blocca 3,5 miliardi e minaccia la crisi di governo
La manovra 2026 da 22 miliardi arriva in Aula al Senato con tagli al Fondo sviluppo e coesione, iperammortamento rafforzato per gli investimenti delle imprese, misure fiscali su Irpef e altri settori, fondi per infrastrutture e sicurezza, inclusi studi sull’influenza ru x.com
Rottamazione quinquies, sorpresa: tasso di interesse al 3% e rate più leggere Arriva nella manovra 2026 una modifica inattesa: il tasso di interesse sulle rate scende dal 4% al... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.