La magistratura resti indipendente Bisogna preservare la democrazia

Un crescente movimento in Italia si schiera contro il referendum sulla giustizia previsto per la prossima primavera. Tra le ragioni principali vi è la volontà di preservare l’indipendenza della magistratura, un principio fondamentale per la democrazia. La discussione coinvolge diverse parti sociali e politiche, riflettendo l’importanza di mantenere equilibrati e trasparenti gli strumenti di controllo e autonomia del sistema giudiziario. La magistratura resti indipendente. Bisogna preservare la democrazia.

Una parte d’Italia si mobilita per sostenere la scelta del ‘no’ al referendum della giustizia in programma a primavera. E anche Ravenna annuncia il proprio comitato contro la riforma, presentato ieri nella sala d’Attorre di via Ponte Marino, con la partecipazione in videochiamata di Armando Spataro (ex magistrato), Gaetano Azzariti (costituzionalista e presidente di ‘Salviamo la Costituzione’), Alfiero Grandi (membro della Presidenza del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale) e Daniela Padoan (presidente di ‘Libertà e Giustizia’). Gli esperti hanno elencato quelli che secondo loro sono i punti critici del referendum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La magistratura resti indipendente. Bisogna preservare la democrazia" Leggi anche: Disinformazione e oligopoli: difendere il giornalismo indipendente per proteggere la democrazia in Europa Leggi anche: "Bisogna votare per salvare la democrazia" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La magistratura resti indipendente. Bisogna preservare la democrazia. "La magistratura resti indipendente. Bisogna preservare la democrazia" - Una parte d’Italia si mobilita per sostenere la scelta del ‘no’ al referendum della giustizia in programma a primavera. ilrestodelcarlino.it

Referendum sulla Magistratura: Cosa C'è da Sapere Il prossimo Referendum sulla Giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere, rappresenta una scelta cruciale per il futuro del nostro sistema giudiziario. Per affrontare con consapevolezza questa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.