La Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata presenta il suo concerto di Santo Stefano in una nuova sede. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto diverso dal consueto. La musica classica, interpretata da musicisti esperti, arricchirà la giornata di festa. La magia del Natale con la Filarmonica Verdi.

Nuova location quest’anno per il tradizionale concerto di Santo Stefano della Filarmonica Giuseppe Verdi, storica istituzione musicale fondata nel 1874 a Quarrata. Il 26 dicembre alle ore 16.30 sarà infatti il forum della Banca Alta Toscana a Vignole (via IV novembre 106) ad ospitare musicisti e cantanti per questo appuntamento ormai divenuto una consuetudine per la cittadinanza e per gli amanti della buona musica e del bel canto. Una novità quindi perché per anni la sede dell’evento è stata la chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole, ma visto che la Banca Alta Toscana adesso dispone del nuovo spazio moderno e polifunzionale, lo ha messo a disposizione per questo momento significativo per la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

