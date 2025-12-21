La Maceratese a porte chiuse | Faremo di tutto per battere Chieti

La Maceratese si prepara ad affrontare il Chieti nell’ultima partita del girone di andata, in programma oggi alle 15. La sfida si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza dei tifosi. I biancorossi sono determinati a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. La Maceratese a porte chiuse:

La Maceratese è chiamata a dare ancora un qualcosa in più contro il Chieti, alle 15 ci sarà il fischio d’inizio dell’ultima gara del girone di andata in uno stadio vuoto dove i biancorossi non potranno contare sul sostegno del pubblico. A fine novrembre ai tifosi del Chieti sono state vietate le trasferte per tre mesi, l’altro giorno è stato deciso che le porte dello stadio resteranno chiuse anche per i maceratesi come conseguenza degli scontri avvenuti sette giorni fa a Civitanova con la polizia intervenuta per evitare che venissero a contatto le tifoserie biancorosse e quella locale. È quanto ricostruito dalla Questura quando i tifosi della Rata stavano dirigendosi a Giulianova dove era impegnata la squadra di Possanzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

