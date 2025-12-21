Lecco, 21 dicembre 2025 – La macchina del lavoro a Lecco ha ingranato la marcia: nei primi sei mesi del 2025, i dati evidenziano un incremento degli avviamenti rispetto alle cessazioni. La situazione del mercato del lavoro si mantiene stabile, riflettendo un andamento positivo. La provincia si avvia a un secondo semestre con prospettive di continuità in questa tendenza. La situazione del mercato del lavoro si mantiene stabile, riflettendo un andamento positivo.

Lecco, 21 dicembre 2025 – Più avviamenti che cessazioni. Nei primi sei mesi del 2025 in provincia di Lecco sono stati registrati 21.015 nuovi avviamenti, in linea con quelli del 2024, a fronte di 18.362 cessazioni, in lieve riduzione, con un saldo finale di 2.653 nuovi ingressi nel mercato del lavoro locale. Cauto ottimismo . “È il valore più alto rilevato nel primo semestre degli ultimi tre anni – spiega il consigliere provinciale delegato Antonio Pasquini –. È quasi la conferma che, nonostante qualche scossone osservato nel 2024, la macchina del lavoro locale ha ingranato di nuovo la marcia giusta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La macchina del lavoro a Lecco ha ingranato la marcia: nei primi sei mesi del 2025 ci sono stati più avviamenti che cessazioni

