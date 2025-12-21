La legge di Bilancio spiegata bene da Filini | è finito il mercato delle vacche della sinistra il governo segue una rotta precisa

Quelli che si stracciano oggi le vesti per le revisioni alla manovra e per il maxi-emendamento del governo “sono gli stessi che lo giudicavano come normalità quando erano maggioranza”. Lo sottolinea oggi sulle colonne de Il Tempo Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile programma del partito, in un parallelo tra le legge di bilancio del governo Meloni e quella dei vari governi Conte e Draghi. I due pesi e le due misure dell’opposizione. il deputato di FdI evidenzia infatti l’ipocrisia delle opposizioni, che oggi criticano le revisioni del testo e il maxi-emendamento del governo Meloni, le stesse pratiche che in passato, quando erano al potere (governo Conte I, Conte II e Draghi), consideravano una “normalità” o una “prassi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

