La legge di Bilancio spiegata bene da Filini | è finito il mercato delle vacche della sinistra il governo segue una rotta precisa
Quelli che si stracciano oggi le vesti per le revisioni alla manovra e per il maxi-emendamento del governo “sono gli stessi che lo giudicavano come normalità quando erano maggioranza”. Lo sottolinea oggi sulle colonne de Il Tempo Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile programma del partito, in un parallelo tra le legge di bilancio del governo Meloni e quella dei vari governi Conte e Draghi. I due pesi e le due misure dell’opposizione. il deputato di FdI evidenzia infatti l’ipocrisia delle opposizioni, che oggi criticano le revisioni del testo e il maxi-emendamento del governo Meloni, le stesse pratiche che in passato, quando erano al potere (governo Conte I, Conte II e Draghi), consideravano una “normalità” o una “prassi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
A cosa servono le misure inutili nella legge di bilancio; «Un iperammortamento più lungo, ma senza premialità green». Transizione 5.0 spiegata da Luca Onnis, Tinexta; Irpef, Massari ‘raffredda’ la stangata: È una manovra di bilancio giusta. Risparmieremo con le partecipate; La Sardegna recupera 19,5 milioni dal payback: chiusura col passato o cerotto su una ferita cronica?.
Tutte le misure sul lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2026 - La Legge di Bilancio 2026, attualmente all’esame del Parlamento, introduce una serie di disposizioni destinate ad avere un impatto significativo sulla programmazione economica e sulle strategie di svi ... giornaledellepmi.it
Il governo ha riscritto la legge di bilancio all’ultimo momento - Con una mossa molto irrituale ha aggiunto 3,5 miliardi per accontentare le imprese, e ha alzato l'età per la pensione ... ilpost.it
Legge di Bilancio 2026: in dirittura d'arrivo - Legge di bilancio 2026: approvate una serie di misure riguardanti irpef, rottamazione, imprese e famiglie. fiscoetasse.com
Legge di bilancio 2026 – ritornano in #Senato le manine “calibro 12” Ripristinate le #riserve di #caccia a #pagamento E’ continuo il tentativo di assalto al patrimonio faunistico attrraverso il peggioramento della legge 157/92 sulla disciplina della caccia, in oc facebook
Il governo ha depositato un maxi emendamento alla legge di bilancio in Commissione Bilancio del Senato che prevede un taglio di 40 milioni al Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti a partire dal 2033. L'ammont x.com
