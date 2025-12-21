La Lazio non sfonda pareggio senza reti con la Cremonese

La Lazio non riesce a trovare la vittoria e pareggia 0-0 contro la Cremonese in casa, mancando un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla zona europea. La squadra ha mostrato alcune difficoltà offensive, ma ha mantenuto una buona organizzazione difensiva. La sfida ha evidenziato ancora una volta la necessità di migliorare la costanza nei risultati. La Lazio non sfonda, pareggio senza reti con la Cremonese.

AGI - La Lazio manca un'altra occasione di trovare continuità e dare l'assalto alla zona Europa, pareggiando per 0-0 in casa contro la Cremonese. I biancocelesti non danno seguito all'impresa di Parma e, soprattutto, continuano a non riuscire a vincere due partite di fila in Serie A, rimanendo a tre punti dal quinto posto della Juventus. Le formazioni in campo . Scelte quasi obbligate per Sarri, che deve fare a meno anche degli squalificati Basic e Zaccagni: a centrocampo, quindi, spazio a Vecino, mentre in attacco è Pedro a vincere il ballottaggio con Noslin, che parte di nuovo dalla panchina.

