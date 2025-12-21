La KC21 campione d’Italia di pallacanestro | Modena celebra Lavinia Guidotti ed Eugenio Pozzi

È stato un momento di festa, orgoglio e riconoscimento istituzionale quello vissuto venerdì 19 dicembre nella sala delle Bifore del palazzo comunale di Modena, dove l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha accolto due giovani atleti modenesi, Lavinia Guidotti ed Eugenio Pozzi, protagonisti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: La Nuova Pallacanestro Casagiove celebra il Natale: grande festa tra sport, sociale e comunità

Leggi anche: Eugenio, l'architetto ferrarese campione de 'La Ruota della Fortuna'. Con un doppio premio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lo sport come strumento di inclusione: Lavinia Guidotti ed Eugenio Pozzi sono stati premiati come protagonisti del KC21, squadra modenese campione d’Italia per atleti con sindrome di Down. https://www.tvqui.it/basket-e-inclusione-premiati-i-due-atleti-mode - facebook.com facebook

Basket e inclusione: Modena celebra i campioni del KC21, premiati due atleti modenesi. lamilano.it/sport/basket/b… x.com