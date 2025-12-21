La Juventus in crisi è risorta e adesso sogna in grande

Nel momento in cui rischiava di inabissarsi verso metà classifica, perdendo di vista l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus di Luciano Spalletti si è improvvisamente ritrovata.le due vittorie consecutive contro Bologna e Roma sono pesantissime non solo perché arrivate affrontando due avversari dirette nella zona Europa. È la ritrovata sicurezza con cui i bianconeri hanno spianato le squadre di Italiano e Gasperini a rappresentare un elemento di novità rispetto al passato recente e non solo. La sensazione lasciata è che Spalletti si è riuscito in extremis a trovare il bandolo della matassa e a cominciare a dare un’identità precisa a una squadra che dà troppo tempo sbandava pericolosamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

