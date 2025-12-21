Nella sedicesima giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma all'Allianz Stadium, con il risultato di 2-1. La partita ha visto i bianconeri aprire le marcature prima dell'intervallo e confermare il vantaggio nel secondo tempo, mentre i giallorossi hanno tentato una rimonta negli ultimi minuti. La classifica si avvicina, rendendo il campionato più equilibrato. La Juventus batte la Roma nel big match, la classifica di Serie A si accorcia.

Oggi si sono giocate due partite valide per la sedicesima giornata della Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si è giocato il big match tra Juventus e Roma, con il successo dei padroni di casa per 2-1: i bianconeri sono passati in vantaggio al 44? con la stoccata di Conceicao su invito di Cambiato e hanno raddoppiato al 70? con il gol di Openda, i giallorossi hanno accorciato al 76? con Baldanzi. Pareggio a reti bianche tra Lazio e Cremonese, con l’espulsione di Ceccherini in pieno recupero tra le fila degli ospiti. La Juventus ha infilato il secondo successo consecutivo e si è portata a un punto dal quarto posto occupato dalla Roma, al terzo scivolone in campionato nelle ultime quattro uscite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Juventus batte la Roma nel big match, la classifica di Serie A si accorcia

Leggi anche: Calcio, il Napoli batte la Roma nel big match di Serie A. Vince anche l’Inter, classifica cortissima

Leggi anche: Il Napoli batte la Roma nel Big Match della 13a e Torna in Vetta alla Classifica della Serie A insieme al Milan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1; Roma, contro la Juve attenta a corner e ultimo quarto d'ora!; Supercoppa italiana: il Bologna continua il sogno, supera l'Inter ai rigori ed è in finale contro il Napoli. Stasera Juve-Roma in campionato; Juve da Scudetto, Capello: Sta tornando il vero Luciano! Se batte la Roma perché non pensare in grande?.

Serie A: Juventus-Roma 2-1 - 1 la Roma nel big match della 16/a giornata di campionato, portandosi ad un solo punto dai giallorossi, quarti in classifica. tuttosport.com