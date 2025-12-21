La Juvecaserta sbanca il Palacattani di Faenza con una grande prova
È una grande prova di maturità quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta 2021 sul campo di Faenza. Priva di Laganà, Vecerina, Sperduto e Pisapia, la formazione di coach Lardo – perfette le sue rotazioni con tanti minuti anche al giovane Sorbo - ha sbancato il Palacattani con il punteggio di 83-71. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Basket serie B. Faenza e il bunker PalaCattani. La tana è ancora inviolata
Leggi anche: La Juvecaserta sbanca Ferrara e si conferma in vetta alla classifica
La Juvecaserta sbanca il Palacattani di Faenza con una grande prova - Priva di Laganà, Vecerina, Sperduto e Pisapia, la formazione di coach Lardo – perfette le sue rotazion ... casertanews.it
Faenza si inceppa contro Caserta: i campani sbancano in Romagna 73-81 - La Tema Sinergie Faenza sbatte contro l’ostacolo rappresentato dai campani della Paperdi Juvecaserta 2021 venendo ... corriereromagna.it
Serie B - Paperdi Caserta di scena al PalaCattani con la Tema Sinergie Faenza - Penultimo turno del girone di andata con la Paperdi Juvecaserta 2021 impegnata domani sera, domenica, alle 18. pianetabasket.com
IL PUNTO SUL CAMPIONATO - Virtus Roma e Pielle Livorno vincono con ampio scarto i big match - Piombino sbanca Ravenna - Punti d'oro per San Severo con Jesi - Fabriano si impone a Chiusi Lega Nazionale Pallacanestro - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.