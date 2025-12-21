La Juvecaserta sbanca il Palacattani di Faenza con una grande prova

È una grande prova di maturità quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta 2021 sul campo di Faenza. Priva di Laganà, Vecerina, Sperduto e Pisapia, la formazione di coach Lardo – perfette le sue rotazioni con tanti minuti anche al giovane Sorbo - ha sbancato il Palacattani con il punteggio di 83-71. 🔗 Leggi su Today.it

